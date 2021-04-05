Aydın'da trafik kurallarını ihlal eden 7 bin 997 sürücüye 9 milyon 857 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da mart ayında trafik kurallarını ihlal eden 7 bin 997 sürücüye 9 milyon 857 bin 45 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay 163 bin 786 aracı kontrol etti.

Ekipler, 17 bin 997 araç sürüsüne 9 milyon 857 bin 45 lira para cezası uyguladı.

Denetimlerde 427 sürücü ve bin 509 araç trafikten men edildi, 366 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Öte yandan kentte 242 maddi hasarlı, 270 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere 513 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 373 kişinin yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.