Masaj salonlarında fuhşa yer temin ettikleri suçlamasıyla 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bazı masaj salonlarına yönelik eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ve fuhşa yer temin edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından 27 ekip ve 95 personelle 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 2'si yabancı uyruklu 12 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri ve yer temin ettikleri suçlamasıyla 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Fuhuş yaptıkları suçlamasıyla yakalanan kadınlar işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.