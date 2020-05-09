Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Son Dakika

Aydın Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirdi. Normalleşme süreci boyunca kent meydanı, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.



Aydın Valiliği'nden yasakla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır." - AYDIN