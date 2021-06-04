Aydın'da Mayıs ayında 468 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde 206 maddi hasarlı, 261 yaralamalı ve bir ölümlü olmak üzere toplam 468 trafik kazası meydana geldi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 140 bin 193 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 14 bin 852 araca 8 milyon 171 bin 201 TL para cezası tatbik edilmiştir. Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 239 sürücü ve 944 araç trafikten men edilmiş, 214 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Mayıs ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 206 maddi hasarlı, 261 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 468 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 386 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN