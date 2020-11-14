Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı - Son Dakika

Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı

14.11.2020 11:54
Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı, System.String[]

Aydın'da havaların soğumaya başlaması ile birlikte zeytin hasadı da başladı.

Aydın'da havaların soğumaya başlaması ile birlikte zeytin hasadı da başladı. Bu yıl Mayıs ayında yaşanan son 60 yılın en sıcak değerleri nedeniyle zeytinde rekoltenin yaklaşık yüzde 80-85 oranında eksik olduğu belirtildi.

Bu yıl deniz kenarındaki ilçeler hariç, Aydın'ın tüm ilçelerinde zeytin rekoltesinin yok denecek kadar az olduğunu belirten Karpuzlulu üreticilerden Abdullah Yılmaz, "Karpuzlu Ektirli Köyü'nde yaşıyoruz. Sezon başında ağaçlarda çok güzel hazırlık vardı. Ancak Mayıs ayında aniden bastıran sıcaklarla zeytin ağaçları şoka girdi. Son 60 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Mayıs ayındaki bu sıcaklardan sonra zeytin ağaçları çiçeğini döktü. Bu yıl yok demeyecek kadar anca zeytin var. Onu da bir an önce işlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Yağın kilosu 20 TL'nin altında olmamalı"

Tariş fiyat açıklamasına rağmen tüccarda zeytin yağı fiyatlarının asidine göre 10-16 TL arasında değiştiğini mevcut fiyatlarla üreticinin emeğinin karşılığını alamayacağını belirten Yılmaz, "Az miktarda zeytin olduğu için herkes kendi zeytinini, kendisi toplamaya çalışıyor. Ürün seyrek olduğundan dolayı amele ile işletildiğinde tamamen zarar olacak. Bu nedenle herkes imece usulü ile ya da kendi imkanları ile zeytinlerini topluyor" dedi. - AYDIN

Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı
Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı
Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı
Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı
Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı

Abdullah Yılmaz, Karpuzlu, Mayıs, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı - Son Dakika Ekonomi


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