Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü - Son Dakika
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Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü

24.05.2022 13:55

Aydın'ın Söke ilçesinde mermer atölyesi işleten emekli polis memuru, iş yerinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde mermer atölyesi işleten emekli polis memuru, iş yerinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Emekli olduktan sonra Yenikent Mahallesi'ndeki mermer atölyesini devralarak işletmeye başlayan Tayfun Yorulmaz (51), spiral kesme makinesinde çalışırken başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Yorulmaz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü
Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü
Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü
Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü
Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü
Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü
Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü - Son Dakika
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