Mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde mermer atölyesi işleten emekli polis memuru, iş yerinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Emekli olduktan sonra Yenikent Mahallesi'ndeki mermer atölyesini devralarak işletmeye başlayan Tayfun Yorulmaz (51), spiral kesme makinesinde çalışırken başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Yorulmaz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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