Aydın'da mermer çamuruna saplanan atları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yeni Sanayi Mahallesi'nde otlamaları için araziye bırakılan 3 at, bir mermer fabrikasının döküm alanına girdi.

Aydın 'da atık mermer tozlarının depolandığı ve bataklığa dönüşen alana düşen 3 at, itfaiye ekibinin çabasıyla kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana