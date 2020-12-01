Aydın'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.
Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararla, kentte devam eden salgınla mücadele kapsamında kamu kurumlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olacak şekilde belirlendi.
Düzenlemenin yarından itibaren özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında geçerli olacağı bildirildi.
Kararı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Twitter hesabından paylaştı.
- Kaynak: AA
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