Aydın'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Düzenlemenin yarından itibaren özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında geçerli olacağı bildirildi.

Aydın 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Son Dakika: Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan tüm bilgiler

Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var