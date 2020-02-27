Aydın'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyesi yüzde 17 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyesi yüzde 17 arttı - Son Dakika Ekonomi

Aydın'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyesi yüzde 17 arttı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı 2019 verilerine göre, Aydın'da mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı.

Aydın'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyesi yüzde 17 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı 2019 verilerine göre, Aydın'da mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri arttı. Aydın ilinde mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 77 TL'ye yükseldi.


Türkiye genelinde ise mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 17,9 artış göstererek 79 TL oldu. Aydın ili mevsimlik kadın işçilere ödenen günlük ücretlerde Türkiye değerinin altında yer aldı.


Mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri arttı


Aydın ilinde mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 121 TL'ye yükseldi. Türkiye genelinde ise mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri yüzde 14,9 artış göstererek 94 TL oldu. Aydın ili mevsimlik erkek işçilere ödenen günlük ücretlerde Türkiye değerinin üstünde yer aldı.


Sürekli erkek tarım işçilerinin aylık ücretleri Türkiye ortalamasının altında


2019 yılında Aydın ilinde sürekli erkek tarım işçilerine ödenen aylık ücret, 2 482 TL olarak gerçekleşti. Türkiye'de sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için 2 041 TL ve erkek işçiler için ise 2 bin 486 TL olarak gerçekleşti.


Aydın ili sürekli erkek işçilere ödenen ücretlerde Türkiye ortalamasının altında yer aldı. - AYDIN

Türkiye İstatistik Kurumu, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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