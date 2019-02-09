Son Dakika Haberleri: Aydın'da Meydan Doldu, Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Aydın'da Meydan Doldu, Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ikinci mitingini yapacağı Aydın'da vatandaşlar miting alanına akın etti.

Aydın'da Meydan Doldu, Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ikinci mitingini yapacağı Aydın'da vatandaşlar miting alanına akın etti.

Saat 15: 00'te başlayacağı belirtilen mitingden yaklaşık 2 saat önce alanda toplanmaya bekleyen vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'nı doldurdu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı miting için çeşitli noktalardan girişler verildi.

Ak Parti Aydın İl başkan yardımcısı İbrahim Gündeş, Efeler ilçe merkezi hariç saat 15: 00 itibari ile miting alanımıza yaklaşık 20 bin kişi değişik ilçelerden intikal ETTİ. Efeler ilçe merkezindeki girişlerle birlikte yoğun bir katılımla Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın alana gelişini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

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