Son Dakika Haberleri: Aydın'da Midibüs ile Servis Minibüsü Çarpıştı 7 Yaralı

Aydın'da Midibüs ile Servis Minibüsü Çarpıştı 7 Yaralı

15 dakika önce

Aydın'da midibüs ile servis minibüsü çarpıştı 7 yaralıAYDIN'ın Germencik ilçesinde, midibüs ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Aydın'da midibüs ile servis minibüsü çarpıştı 7 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, midibüs ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir yolu Germencik ilçe girişinde meydana geldi. Söke yönünden gelen Ömer Yorulmaz yönetimindeki 09 M 2837 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önünde seyir halinde olan Ali Yılmaz yönetimindeki 09 P 5145 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs, yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, midibüs sürücüsü Yorulmaz, minibüs sürücüsü Yılmaz ve minibüste bulunan Mine Kaya, Ahmet Zerek, Ayfer Sayın, Yeşim Sevim ile Dilan Adıyaman'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

Söke, Germencik, Aydın, 3. Sayfa
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