Son Dakika Haberleri: Aydın'da Mikrokrediyle Hayatı Değişen Kadınlar Kermes Düzenledi

Aydın'da Mikrokrediyle Hayatı Değişen Kadınlar Kermes Düzenledi

10 dakika önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, mikrokredi ile hayatı değişen kadınların düzenlediği kermesin açılışına katıldı.

Aydın'da Mikrokrediyle Hayatı Değişen Kadınlar Kermes Düzenledi, System.String[]
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, mikrokredi ile hayatı değişen kadınların düzenlediği kermesin açılışına katıldı.

Aydın'da mikrokredi ile hayatı değişen kadınlar tarafından kermes düzenlendi. Efeler İlçesi Adnan Menderes Bulvarı Menderes Park yanında düzenlenen kermesin açılış törenine Vali Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Mikrokredi Aydın Şubesi Sorumlusu Müşerref Şimşek Aydın ve mikrokredi kullanan kadınlar katıldı.

Mikrokredi kullanan kadınlar, açılan kermeste el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Sergide, 20 mikrokredi kullanan kadın girişimcinin, el işi, giyim ve gıda ürünleri yer alıyor.

22 Şubat tarihine kadar devam edecek kermeste sergilenen ürünleri inceleyen Fatma Köşger, kadınlarla tek tek ilgilendi ve başarılar diledi. Girişimci bayanlar, Köşger'den sürekli satış yapabilecekleri yer için destek talebinde bulundu. Köşger, konuyu ilgili yerlere ileteceğini ve elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Aydın Şube Sorumlusu Müşerref Şimşek Aydın, yaptığı açıklamada; "Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yürütülen mikrokredi, dar gelirli ev hanımlarına ve girişimci bayanlara iş yapmaları için verilen küçük bir sermayedir. Aydında 2008 yılından bu yana 5 bin 138 bayana 16 milyon kredi dağıtımı ile destek verilmiştir" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

Efeler, Selim Köşger, Aydın, Güncel
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