Aydın'da milattan önceki döneme ait mühür ve heykelcikler ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da milattan önceki döneme ait mühür ve heykelcikler ele geçirildi

22.04.2022 14:25
Aydın'da milattan önceki döneme ait mühür ve heykelcikler ele geçirildi

Aydın'da düzenlenen operasyonda milattan önce 4000'li yıllara ait olduğu değerlendirilen mühür ve heykelcikler ele geçirildi.

Aydın'da düzenlenen operasyonda milattan önce 4000'li yıllara ait olduğu değerlendirilen mühür ve heykelcikler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen mühür, madalyon, gümüş ve bronz sikke ile kartal başı ve kadın heykelcikleri bulundu.

Yapılan incelemede mühür ve heykelciklerin Mezopotamya bölgesine ve milattan önce 4000'li yıllara ait olabileceği belirlendi.

Ruhsatsız tabanca ile mermi de bulunan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da milattan önceki döneme ait mühür ve heykelcikler ele geçirildi - Son Dakika


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