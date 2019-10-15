Son Dakika Haberleri: Aydın'da Milli maç heyecanı kent meydanında yaşandı
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Aydın'da Milli maç heyecanı kent meydanında yaşandı

29 dakika önce

Aydın'da vatandaşlar Fransa-Türkiye karşılaşmasını Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'na kurduğu dev ekrandan izlerken, beraberlik sonrası büyük sevinç yaşadı.

Aydın'da Milli maç heyecanı kent meydanında yaşandı, System.String[]

Aydın'da vatandaşlar Fransa- Türkiye karşılaşmasını Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'na kurduğu dev ekrandan izlerken, beraberlik sonrası büyük sevinç yaşadı. Fransa'ya lider gidip, lider olarak dönen Türkiye'nin başarısı Aydın'da büyük sevinç oluşturdu.


A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Mücadeleyi dev ekrandan izleyen vatandaşlar Fransa'nın bulduğu golle büyük üzüntü yaşarken, 81'inci dakikada Kaan Ayhan'ın golü ile Türkiye beraberliği yakalayınca üzüntü yerini, sevince bıraktı. Maçın son anlarında büyük heyecan yaşayan vatandaşlar maçın bitiş düdüğü ile Türkiye'nin liderliğini doyasıya kutladı. Kent Meydanına kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar Türkiye tezahüratları ve meşalaler ile sevinç gösterisinde bulundu.


Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izleyen vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Türkiye, Fransa, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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