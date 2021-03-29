Aydın'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
29.03.2021 22:43
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Recep Kahya'nın (44) kullandığı 09 ABS 722 plakalı minibüs, Kuyucak- Karacasu kara yolu Karapınar mevkisinde Hüseyin Kötelioğlu (57) idaresindeki 09 F 9149 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Hakan Gür (43) ve Ali Kötelioğlu (53) yaralandı.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman