Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Hakan Gür (43) ve Ali Kötelioğlu (53) yaralandı.

Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Son Dakika › Güncel › Aydın'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek