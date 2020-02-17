Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın- İzmir kara yolu üzerindeki Şehit Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda Aydın yönüne giden Suriye uyruklu Semir Maho yönetimindeki 35 AF 240 plakalı minibüs ile aynı yöndeki Ramazan Yantaz yönetimindeki İsviçre plakalı otomobille çarpıştı. Yol kenarındaki kaldırıma da çarpan minibüs, refüje çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Semir Maho, Ramazan Yantaz ve minübüste yolcu olarak bulunan Abdi Rabbah Shehadah yaralandı. Yaralılar ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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