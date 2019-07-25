Son Dakika Haberleri: Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

11 dakika önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, minibüsle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, minibüsle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkan Çine'nin (35) kullandığı 09 R 7939 plakalı minibüs, Aydın- Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak, karşı şeritteki Mehmet Tekin'in (42) kullandığı 07 NNN 93 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Özkan Çine ile kızı Elanur Çine (11) yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Elanur Çine, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Özkan Çine'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Buharkent, Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi? Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 11:48:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]