Aydın'da Miraç Kandili Dolayısıyla Vatandaşlar Camilere Akın Etti

Aydın'da Miraç kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken, akşam saatlerinde başlayan kandil gecesi etkinlikleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Aydın'da Miraç kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken, akşam saatlerinde başlayan kandil gecesi etkinlikleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.



Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar akın etti. Yatsı namazı öncesi çeşitli programlar gerçekleştirilirken, yatsı namazından sonra da camide tesbih namazı kılındı. Namazdan sonra cemaate hayırseverler tarafından çeşitli ikramlarda bulunulurken, görevliler Miraç Hadisesini cemaate anlattı. - AYDIN

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