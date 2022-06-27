Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü

27.06.2022 16:26
Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde mısır tarlalarına zarar verdiği tespit edilen 250 kiloluk dev domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nden alınan izinle avcılar tarafından vurularak öldürüldü.

Mahalle yakınlarındaki mısır tarlalarında domuz sürüsünün olduğu tespit edildi. Avcılar tarafından tarla içinde devam eden sürek avı sırasında avcılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dev domuzla karşılaştı.

TARLALARA BÜYÜK ZARAR VERİYORDU

Sürek avına katılan avcılar Servet Tarkan, Özhan Bayar ve Zafer Sarıoğlu, Yamalak Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Şevket Ögür himayesinde çalışmalar neticesinde mısır tarlalarına büyük zarar veren dev domuzu vurdu. Tarla içinde vurulan domuz avcılar tarafından uzun süren uğraşlar sonucunda tarla dışına çıkartıldı.

"UZUN UĞRAŞLAR SONUCU TARLA DIŞINA ÇIKARDIK"

Aydın'ın birçok ilçesinden domuz zararıyla ilgili çiftçilerden şikayet geldiğini anlatan avcı Servet Tarkan, "Çiftçiler tarlalarını bin bir emek ile ekip biçiyorlar. Domuzlar da ekili arazilere büyük zarar veriyor. Her gün farklı ilçelerden domuz zararlısıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Biz de çiftçilerimize destek olmak için sürek avını gerçekleştiriyoruz. Yamalak Ovası'ndaki mısır tarlalarına zarar veren yaklaşık 250 kilogramlık dev domuzu vurarak etkisiz hale getirdik. Saatler süren çalışma sonucunda vurduğumuz domuzu uzun uğraşlar sonucu tarla dışına çıkarttık" dedi.

İşte avcılar tarafından vurulan o domuz;

250 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu
250 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu
250 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu
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Kaynak: İHA

Yamalak, Avcılar, Tarkan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü - Son Dakika
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