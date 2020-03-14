Aydın'da miting gibi açılış - Son Dakika
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Aydın'da miting gibi açılış

6 saat önce

Aydın'da 41 yıl önce küçük bir işletme olarak faaliyetine başlayan ve bugün ülke geneline yayılan Tuğba Kuruyemiş Türkiye'deki 86. Aydın Efeler'de ise 4. mağazasını törenle açtı.

Aydın'da miting gibi açılış, System.String[]

Aydın'da 41 yıl önce küçük bir işletme olarak faaliyetine başlayan ve bugün ülke geneline yayılan Tuğba Kuruyemiş Türkiye'deki 86. Aydın Efeler'de ise 4. mağazasını törenle açtı. Yüzlerce kişinin katıldığı açılış töreninde vatandaşlar bağışıklık sistemini geliştiren ürün reyonuna akın etti. Yaklaşık 650 çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazanın açılışında özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler yoğun ilgi gördü. İki saat içinde tonlarca ürün indirimli olarak satılırken, firma yetkilileri de ilgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.


Mağazanın açılışı için düzenlenen törene Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, işadamları, firmanın çeşitli birimlerde görev yapan müdürleri ve yüzlerce mahalle sakini katıldı.


Mağazanın açılışında konuşan Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, Tuğba Kuruyemiş olarak her geçen gün büyüyüp gelişirken hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlama gayretlerinin devam ettiğini belirterek "Güler yüzlü hizmet anlayışı ile 41 yıldır hizmet veren firmamız Tuğba Kuruyemiş, 2020'ye hızlı başladı. En son İstanbul Kadıköy ve Muğla Milas'a açtığımız şubelerden sonra şimdi firmamızın doğum yeri olan Aydın Efeler'de 4'üncü mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek bundan sonra Aydın Mimarsinan Mahallesi'ne de daha yakından hizmet vereceklerini söyledi.


Yöresel halk oyunları gösterileri ile başlayan açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından mağazanın kurdelesi, firmanın bu günlere ulaşmasında büyük emeği olan firma çalışanları ve şube müdürleri tarafından kesildi.


Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, tamamı kendi imalatları olan yüzde 100 doğal ürünleri ile müşterilerine güler yüzlü hizmeti ilke edindiklerini belirterek "650 çeşit ürün yelpazemiz ile Aydın'da 35 bin metre karelik alanda ürünlerimizi üretip, tazecik tüm mağazalarımızda sunmaktayız. Kuruyemişten kahveye, incirden baharata kadar birçok ürünümüzün yanında hediyelik olarak da ürünlerimiz mevcut. Müşteri ve çalışanları ile burada 86'ıncı mağazamızı açmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" diyerek ülkeye ekonomik değer katmanın ve istihdam oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - AYDIN

Türkiye, Efeler, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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