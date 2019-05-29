Aydın'da MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince Didim'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye yönelik 9 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince Didim'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye yönelik 9 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:04 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre;, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim'de MLKP terör örgütüne yönelik operasyonu düzenledi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinden MLKP'ye yönelik olduğu bilgisine ulaşılırken, operasyonda 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Didim Emniyetindeki sorgularının ardından Aydın İl Emniyet müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. - AYDIN
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