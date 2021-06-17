Aydın'da mobil aşı tırıyla randevusuz aşı uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent meydanına park edilen mobil aşı tırında vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadelede daha etkin olması açısından Atatürk Kent Meydanı'na mobil aşı tırı konuşlandırdı.

Vatandaşlar, burada randevu almadan kayıt yaptırarak aşılarını oldu.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'le birlikte tırı ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, uygulamaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Temel amaçlarının sırası gelen vatandaşların aşı olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu amaçla bir anlamda vatandaşlarımızın ayağına da hizmeti götürebilecek bir uygulamayı başlattık. Vatandaşlarımız açık alanda olmasından daha mutlular. Kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ettiler. Biz vatandaşımızın isteği doğrultusunda devletin bütün imkanlarını onlara sunarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Meydanda pamuk şekeri satan Bayram Can (49) da randevusuz aşı uygulamasının çok yerinde olduğunu belirterek "Pamuk şekeri satıyordum randevusuz aşı yapılacağını duydum gelip aşımı oldum. Şu anda devletin imkanları çok güzel. Böyle bir sistem yapmışlar gerçekten de çok güzel." dedi.

Esnaf Sedat Gümüştaş da uygulamadan dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.