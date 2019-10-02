Aydın'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
13 dakika önce
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:56 Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine giden Mustafa Cumhur Yarıcı yönetimindeki 34 VK 5312 plakalı motosiklet, Söğütçük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Yarıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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