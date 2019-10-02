Son Dakika Haberleri: Aydın'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Aydın'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

13 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'da motosiklet devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine giden Mustafa Cumhur Yarıcı yönetimindeki 34 VK 5312 plakalı motosiklet, Söğütçük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Yarıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın, Muğla, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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