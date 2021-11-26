Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı. İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine ilçede çalışma başlattı. Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde park halindeki 09 UL 365 plakalı motosikletin çalındığı yönündeki şikayetin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.S. (23) olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan A.S, ilçedeki bir büfeden alışveriş yaptığı sırada yakalandı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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