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Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

19.02.2022 11:55
Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine ilçede çalışma başlattı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Batmaz Caddesi'nde park halindeki motosikletin çalındığı yönündeki şikayetin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan M.D, aynı gün, Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi'nde çaldığı motosikletle seyir halindeyken, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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