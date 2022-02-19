Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen bir zanlı tutuklandı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine ilçede çalışma başlattı.
Atatürk Mahallesi'ndeki Batmaz Caddesi'nde park halindeki motosikletin çalındığı yönündeki şikayetin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu tespit etti.
Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan M.D, aynı gün, Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi'nde çaldığı motosikletle seyir halindeyken, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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