Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki motosikletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:50 Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki motosikletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıoğlu Mahallesi'nde park halindeki 2 motosikletin çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.Ö. (36) ve F.Y. (38) olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla saklandıkları evde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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