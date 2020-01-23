Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki motosikletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki motosikletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıoğlu Mahallesi'nde park halindeki 2 motosikletin çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.Ö. (36) ve F.Y. (38) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla saklandıkları evde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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