Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı

01.12.2020 14:33
Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen 17 yaşındaki Ü.A, tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen 17 yaşındaki Ü.A, tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı bilgisine ulaştı.

Polisleri görünce kaçan Ü.A, bir aracın altına gizlenirken gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Ü.A'nın, 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu da tespit edildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika


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