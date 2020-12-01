Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen 17 yaşındaki Ü.A, tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı bilgisine ulaştı.
Polisleri görünce kaçan Ü.A, bir aracın altına gizlenirken gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan Ü.A'nın, 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu da tespit edildi.
- Kaynak: AA
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