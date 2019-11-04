Son Dakika Haberleri: Aydın'da motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı
Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Aydın'da motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

6 saat önce

Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı, System.String[]

Aydın'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda Kemer, Zafer ve Güzelhisar Mahallelerinde çalınan 8 motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin Y.T ve B.Y olduğunu tespit eden ekipler, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada çalınan 2 motosiklet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Kemer, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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