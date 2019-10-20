Aydın'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Göster Başar yönetimindeki 09 LV 480 plakalı motosiklet, Soğancılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşı yönden gelen Erol İpek yönetimindeki 09 LD 911 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göster Başar, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Başar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.