Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

08.04.2022 20:21
Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralandı.

Kaza, Efeler İlçesi Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.G. idaresindeki 09 ABE 333 plakalı motosiklet ile E.A.K. idaresindeki 09 AFE 334 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü F.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı motosiklet sürücüsü F.G.'nin polis memuru olduğu öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Polis Memuru, Otomobil, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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