Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

20.02.2021 22:15

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde, iki sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Burak Avlaya'nın (21) kullandığı 09 ADP 354 plakalı motosiklet, 34 Sokak'tan Sümer Mahallesi yönüne seyir halindeyken, 379 Sokak'tan Yeni Sanayi yönüne giden L.B. yönetimindeki 55 ADD 307 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Özgür Kartal Çolak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. TIR sürücüsü L.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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