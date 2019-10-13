Son Dakika Haberleri: Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde devrilen motosikletten düşen kadın öldü, eşi ağır yaralandı.

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde devrilen motosikletten düşen kadın öldü, eşi ağır yaralandı.

Şenol Gölbaşı (55) yönetimindeki 48 UY 544 motosiklet, Ektirli Mahallesi'nde, iddiaya göre önüne çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada motosiklette bulunan sürücünün eşi Sevgi Gölbaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Şenol Gölbaşı'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Karpuzlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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