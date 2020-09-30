Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Ortakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Baysan (23) yönetimindeki 09 ZA 975 plakalı motosiklet Buharkent ilçesinden kırsal Ortakçı Mahallesi'ne seyir halinde olduğu sırada, kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Baysan ile arkasında bulunan Turgay Taş, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Baysan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Taş ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


- Aydın
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Buharkent, Aydın, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 06:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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