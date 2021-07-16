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Aydın'da motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'da motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı

16.07.2021 22:56
Aydın'da motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gün arayla bisiklet ve motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gün arayla bisiklet ve motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da Hisar Mahallesi Selvi Caddesi'nde motosiklet, 18 Haziran'da da bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, şüphelinin H.P.D. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan H.P.D'nin motosikletini çaldığı kişinin yanına giderek bu aracı sahibine 900 liraya sattığı öğrenildi.

Öte yandan H.P.D'nin serbest bırakıldıktan 2 saat sonra Yeni Mahalle'de bisiklet çaldığını belirleyen ekipler, H.P.D'yi tekrar gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hisarcık, Bisiklet, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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