Aydın'da motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Görüntülerde, motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen Beki'ye ve daha sonra park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaralılardan Mustafa Beki, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, çırakoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nazmi Cihan Çırakoğlu ile Mustafa Beki, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dalama Mahallesi'nde Nazmi Cihan Çırakoğlu yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Beki'ye, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.

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