Aydın'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Camal Tuncer'ın kullandığı 07 AHF 931 plakalı motosiklet, Aydın- Denizli kara yolu Kavaklı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Yetim'e (76) çarptı.
Yetim, kaza yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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