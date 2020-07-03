Aydın'da motosikletle kaçan sürücüden 1100 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Aydın'da motosikletle kaçan sürücüden 1100 gram uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 1100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 1100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep FK, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen motosikleti ilçe girişinde takibe aldı.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü A.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde 1100 gram metamfetamin bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da motosikletle kaçan sürücüden 1100 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika

17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:06 Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 23:22:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da motosikletle kaçan sürücüden 1100 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]