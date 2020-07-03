Aydın'da motosikletle kaçan sürücüden 1100 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 1100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen motosikleti ilçe girişinde takibe aldı.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü A.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde 1100 gram metamfetamin bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.