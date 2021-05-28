Aydın'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

28.05.2021 07:32
Aydın'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Yakar idaresindeki 09 DM 023 plakalı motosiklet, Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı 619 Sokak'ta U dönüşü yapan Ahmet Eskimez yönetimindeki 35 HD 3919 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Yakar ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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