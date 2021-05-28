Aydın'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim

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