AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA

29.05.2022 22:33

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda Aydın'da yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda Aydın'da yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KOM ekipleri, geçen 26 Mayıs günü sabah saatlerinde Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde Müsilaj kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 263 şüpheliden S.T. liderliğinde M.F.E., A.E., F.E., K.D., C.Ö., H.U., M.T., M.F.T. ve H.P. ile birlikte 10'u Didim'de H.K., H.K ve H.A. ise Nazilli'de olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Şüphelerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 213 tabanca fişeği 1 av tüfeği, 4 av tüfeği kartuşu, 1 milyon 560 bin Türk Lirası, 10 bin EURO, çok sayıda dijital materyal 1 kelepçe ele geçirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemişlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.T., M.F.E., M. T., K. D. ve F. E. tutuklanırken, E.E., H.P., M.F.T. H.U. ve A.E. adli kontrole H.K., H.K. ve H.A. ise savcılık talimatıyla serbest kaldı. (DHA)

AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA
AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA
AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA
AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA
AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA
AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA
AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

KOM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık, Müsilaj, Aydın, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AYDIN'DA 'MÜSİLAJ OPERASYONUNDA' 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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