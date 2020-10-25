Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı - Son Dakika

Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı

25.10.2020 08:24
Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı, System.String[]

Türkiye'de çaydan başka her türlü tarım ürününün yetiştiği il olarak bilinen Aydın'da nar hasadı başladı.

Türkiye'de çaydan başka her türlü tarım ürününün yetiştiği il olarak bilinen Aydın'da nar hasadı başladı. Ekşi narların tanelenip suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi, üreticinin yüzünü güldürürken tüketenin de ağzını tatlandırıp vücuduna sıhhat veriyor.

Oldukça zahmetli bir uğraş olan nar ekşisi çıkarma işlemi köylerde geleneksel olarak devam ederken bu yıl nar ekşisinin kilogram fiyatı 50 TL olarak açıklandı. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Uzundere mahallesinde yıllardır atalardan kalma yöntem ile nar ekşisi üreten köylülerden Mustafa Ballı pandemi süreci ile birlikte sağlıklı gıdaların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "İnsanlarımız artık sadece karnını doyurmak için değil sağlıklı beslenmek ve vücut direncinin geliştirmek için yiyip içiyor. Bilinçli kişiler, daha sağlıklı bir yaşam için ataları nasıl yiyip içtiyse aynı şekilde yiyip içmeye özen gösterdi. Bir süre önce, büyük marketlerde satılan soslu ekşilerin sadece damağı yanılttığı geleneksel ekşilerle uzaktan yakından bir alakasının olmadığı anlaşılınca insanlarımız yeniden geleneksel ve doğal gıdalara yöneldi. O dönemde narını satamayan birçok kişi ağaçları kesip başka meyveler dikti. Hastalıklar artınca ekşi nar yeniden kıymete bindi. Geçtiğimiz yıllarda sadece kendi tüketeceğimiz kadar nar ekşisi yapardık. Şimdi siparişlere yetişmekte güçlük çekiyoruz" diyerek nar ekşisinin pek çok rahatsızlığa iyi geldiği gibi yemek ve salatları tatlandırdığını söyledi.

Yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisini tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını ve özellikle virüs salgınından sonra çok fazla rağbet gördüğünü belirten Mustafa Ballı, "Mevsimin durumuna göre ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Dalından tek tek topladığımız narları daha sonra taneleyip suyunu sıkıyoruz. Ezerek çıkardığımız narın suyunu daha sonra koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatarak ekşisini yapıyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı
Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı
Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı
Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı
Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı
Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı
Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı

Mustafa Ballı, Türkiye, Tarım, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da narlar şifa için kaynatıldı - Son Dakika

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