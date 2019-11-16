Aydın'da navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle balçığa saplanan tır kurtarıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle yoldan çıkarak balçığa saplanan tır, jandarmanın yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, içerisinde yaklaşık 20 tonluk hayvan yemi bulunan 32 LE 924 plakalı tırın sürücüsü N.Ç, aracının tekerleğinin balçığa saplandığı yönünde jandarmaya ihbarda bulunup yardım istedi.
Olay yerine giden ekipler, Karacasu-Tavas güzergahında yoluna devam eden tırın yoldan çıkarak bir bölümünde suları çekilen Dandalaz Barajı'ndaki balçığa saplandığını gördü.
Tır, Güzelköy Mahallesinden getirilen traktör yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.
Öte yandan sürücünün cep telefonundaki navigasyon programının gösterdiği yoldan gitmeye çalıştığı sırada balçığa saplandığını ifade ettiği öğrenildi.