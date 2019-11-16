Son Dakika Haberleri: Aydın'da navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle balçığa saplanan tır kurtarıldı
Son Dakika Güncel Aydın'da navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle balçığa saplanan tır kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle balçığa saplanan tır kurtarıldı

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle yoldan çıkarak balçığa saplanan tır, jandarmanın yardımıyla kurtarıldı.

Aydın'da navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle balçığa saplanan tır kurtarıldı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle yoldan çıkarak balçığa saplanan tır, jandarmanın yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde yaklaşık 20 tonluk hayvan yemi bulunan 32 LE 924 plakalı tırın sürücüsü N.Ç, aracının tekerleğinin balçığa saplandığı yönünde jandarmaya ihbarda bulunup yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, Karacasu-Tavas güzergahında yoluna devam eden tırın yoldan çıkarak bir bölümünde suları çekilen Dandalaz Barajı'ndaki balçığa saplandığını gördü.

Tır, Güzelköy Mahallesinden getirilen traktör yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.

Öte yandan sürücünün cep telefonundaki navigasyon programının gösterdiği yoldan gitmeye çalıştığı sırada balçığa saplandığını ifade ettiği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Ekin, ünlü oyuncu İclal Aydın'ın kuzeni çıktı
HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle balçığa saplanan tır kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]