Son Dakika Haberleri: Aydın'da nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor
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Aydın'da nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor

47 dakika önce

Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Aydın'da nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor, System.String[]
Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Aşırı sıcaklıklar ile birlikte kent merkezindeki termometreler 40 dereceye ulaşırken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık arttı. Aydın'ın en işlek alanlarından olan Atatürk Kent Meydanı çevresinde, öğlen ve öğleden sonraki saatlerde vatandaşlar dışarıya çıkmayı tercih etmezken, dışarıda olan vatandaşlar ise ağaç altlarına ve gölgelere kendilerini attı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, yetkililer vatandaşlara sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. - AYDIN
Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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