Aydın'da, Nisan ayında rekor ceza - Son Dakika

Aydın'da, Nisan ayında rekor ceza

06.05.2021 13:46
Aydın'da, Nisan ayında rekor ceza, System.String[]

Aydın genelinde Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 15 bin araca toplam 7 milyon 911 bin 847 TL para cezası uygulandı.

Aydın genelinde Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 15 bin araca toplam 7 milyon 911 bin 847 TL para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerinde Nisan ayında 140 bin 485 araç kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 15 bin 190 araca toplam 7 milyon 911 bin 847 TL para cezası uygulandı. Nisan ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 239 sürücü ile bin 70 araç trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 177 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

"1 ayda 434 kaza meydana geldi"

Alınan tüm önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 199 maddi hasarlı, 233 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 434 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda toplam 306 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da, Nisan ayında rekor ceza
Aydın'da, Nisan ayında rekor ceza

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da, Nisan ayında rekor ceza - Son Dakika


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