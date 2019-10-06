Son Dakika Haberleri: Aydın'da nitelikli yağma operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da nitelikli yağma operasyonu

24 dakika önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın'da nitelikli yağma operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karpuzlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, nitelikli yağma suçundan aranan Y.C.T, S.G, S.K. ve C.G gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru bulunan materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.C.T. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.G. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aydın Cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Karpuzlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Efeler İlçe Başkanı, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı
Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 02:23:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da nitelikli yağma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]