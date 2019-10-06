Aydın'da nitelikli yağma operasyonu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karpuzlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda, nitelikli yağma suçundan aranan Y.C.T, S.G, S.K. ve C.G gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru bulunan materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.C.T. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.G. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aydın Cezaevine gönderildi.