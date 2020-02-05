Aydın'da ocak ayında 7 milyon liralık trafik cezası kesildi - Son Dakika

Aydın'da ocak ayında yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 745 araca, toplam 7 milyon lira para cezası uygulandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ocak ayında 134 bin 156 aracı kontrol etti.

Bu araçlardan 16 bin 745'ine 7 milyon lira para cezası kesildi. 244 sürücü ve 1852 araç trafikten men edildi, 421 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl genelinde 247'si hasarlı, 233'ü yaralamalı, 3'ü ölümlü olmak üzere toplam 483 trafik kazası meydana geldi.