Aydın'da oğlunun sünnet düğünün yapılacağı salonda karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü - Son Dakika
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Aydın'da oğlunun sünnet düğünün yapılacağı salonda karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

12.03.2023 15:09
Aydın'da oğlunun sünnet düğünün yapılacağı salonda karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde oğlunun sünnet düğünün yapılacağı salonda gece ısınmak için mangal kömürü yakan kişi, karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi, birlikte gecelediği akrabası hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde oğlunun sünnet düğünün yapılacağı salonda gece ısınmak için mangal kömürü yakan kişi, karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi, birlikte gecelediği akrabası hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ketenyeri Mahallesi'nde ikamet eden Halit Atalay (32), oğlunun sünnet düğünü organizasyonu öncesinde yemek hazırlığı yapıp, akrabası Yakup Atalay (30) ile geceyi köy düğünlerinin yapıldığı salonda geçirdi.

Sabah saatlerinde salona gelen yakınları Halit ve Yakup Atalay'ı yerde hareketsiz şekilde gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Halit Atalay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yakup Atalay'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İki akrabanın yemek hazırlıklarının yapıldığı salonda geceledikleri ve üşüdükleri için boş yağ tenekesi içinde mangal kömürü yakıp ısınmaya çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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