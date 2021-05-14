Aydın'da oğlunun yanlışlıkla bıçakladığı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, yanlışlıkla annesini bıçakla yaraladı.

B.Ç idaresindeki otomobil, Akçaova Mahallesi'nde H.P. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından H.P, diğer taraf B.Ç'nin evine gitti. Burada bir süre tartışan taraflar, daha sonra kavga etmeye başladı.

B.Ç, kavgayı ayırmaya çalışan annesi G.Ç'yi yanlışlıkla bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Çine Devlet Hastanesine ardından da Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

G.Ç'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.