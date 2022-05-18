Aydın'da öğrenci ve öğretmenler marşları seslendirdi - Son Dakika
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Aydın'da öğrenci ve öğretmenler marşları seslendirdi

18.05.2022 15:09
Aydın'da öğrenci ve öğretmenler marşları seslendirdi

Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençlik şöleni düzenlendi.

Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençlik şöleni düzenlendi.

Efeler ilçesindeki Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şölende 1150 öğrenci ve 76 öğretmen Gençlik Marşı ve İleri Marşı'nı seslendirdi.

Okul Müdürü Yücel Gökçaynır, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından bir arada etkinlik yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gökçayır, şöyle konuştu:

"Müzik, resim ve edebiyat öğretmenlerimizle özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili gençliğimizin iki yıldan beri hasret kaldığı coşkuyu vermek üzere güzel bir çalışma yaptık. Marş ile başladık. Öğretmenlerimiz aynı zamanda yöresel Aydın zeybeğini oynayarak öğrencilere rol model oldular. Öğrencilerimiz dans gösterileriyle günün anlam ve önemini gençlere layığı ile yaşatmaya çalıştılar."

Okulun öğretmenleri tarafından zeybek gösterisi de sunulan etkinlikte, öğrenciler tarafından oluşturulan müzik grubu da şarkı söyledi ve şiirler okudu.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da öğrenci ve öğretmenler marşları seslendirdi - Son Dakika


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