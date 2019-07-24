Aydın'da öğrenci yurdunda yangın
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
'ın Efeler
ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Güzelhisar
Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı bir öğrenci yurdunun 6'ıncı katındaki yatakhane bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri itfaiyeye haber vererek, öğrencileri tahliye etti. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangındaki dumandan etkilenen bir yurt görevlisi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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