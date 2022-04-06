Aydın'da öğrencilerden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
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Aydın'da öğrencilerden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

06.04.2022 15:14
Aydın'da öğrencilerden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Aydın'da, Polis Haftası sebebiyle bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Aydın'da, Polis Haftası sebebiyle bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlköğretim Okulu öğrencileri ile sınıf öğretmenleri Kübra Arvas Durmuş, 4-10 Nisan arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Ekici, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi. Etkinliğin ardından öğrencilere kitap hediye edildi.

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Mehmet Suat Ekici, Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da öğrencilerden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika


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